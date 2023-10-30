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09:54, 30 октября 2023Россия

В Петербурге годовалый ребенок добрался до недопитого пива и попал в реанимацию

В Петербурге годовалый мальчик выпил оставленное отцом пиво и попал в реанимацию

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Петербурге годовалый мальчик попал в реанимацию с отравлением этанолом. Мальчик добрался до недопитой бутылки пива, оставленной отцом, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

ЧП произошло в поселке Торики в Красносельском районе города. Мать ребенка попросила крестного отца мальчика последить за сыном, в это время биологический отец ребенка спал. Вскоре женщина заметила странности в поведении мальчика, который показался ей вялым и сонным. В больницу ребенка доставили уже в бессознательном состоянии.

По словам женщины, ее сын отхлебнул из оставленной на кухне бутылки, в которой оставалось немного пива. Отец собирался выбросить ее, но бутылка привлекла внимание мальчика.

Ранее в Сургуте двухлетний ребенок выпил стеклоочиститель, который нашел в шкафу ванной комнаты. Мальчика госпитализировали, следующую неделю он провел в больнице. Медики диагностировали у него отравление средней тяжести и химические ожоги внутренних органов.

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      Алан Босиков
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