В Петербурге годовалый ребенок добрался до недопитого пива и попал в реанимацию

В Петербурге годовалый мальчик выпил оставленное отцом пиво и попал в реанимацию

В Петербурге годовалый мальчик попал в реанимацию с отравлением этанолом. Мальчик добрался до недопитой бутылки пива, оставленной отцом, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

ЧП произошло в поселке Торики в Красносельском районе города. Мать ребенка попросила крестного отца мальчика последить за сыном, в это время биологический отец ребенка спал. Вскоре женщина заметила странности в поведении мальчика, который показался ей вялым и сонным. В больницу ребенка доставили уже в бессознательном состоянии.

По словам женщины, ее сын отхлебнул из оставленной на кухне бутылки, в которой оставалось немного пива. Отец собирался выбросить ее, но бутылка привлекла внимание мальчика.

Ранее в Сургуте двухлетний ребенок выпил стеклоочиститель, который нашел в шкафу ванной комнаты. Мальчика госпитализировали, следующую неделю он провел в больнице. Медики диагностировали у него отравление средней тяжести и химические ожоги внутренних органов.