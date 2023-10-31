45-летняя Любовь Толкалина показала лицо без макияжа

Российская актриса Любовь Толкалина показала естественную внешность на новом фото. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

45-летняя звезда продемонстрировала лицо, снятое крупным планом, без макияжа. При этом видно, что на коже знаменитости отсутствуют глубокие мимические морщины и другие косметические дефекты.

Артистка примерила черную толстовку с капюшоном и бежевую куртку. «На качельке покачавшись», — подписала она пост.

В сентябре Любовь Толкалина снялась топлес. На размещенном снимке артистка предстала напротив зеркала с обнаженной грудью, которую она прикрывала руками.