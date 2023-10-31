55-летняя звезда «Спасателей Малибу» показала фигуру в корсете

Американская актриса, сценарист, продюсер и фотомодель Донна Д'Эррико показала фигуру в откровенном наряде на новом фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 55-летняя звезда «Спасателей Малибу» примерила кружевной черный бюстгальтер, частично демонстрирующий ее грудь. Помимо этого, знаменитость надела корсет, который подчеркнул ее талию. Свой образ она дополнила чулками в тон наряду, распущенными волосами и макияжем.

«Вот еще одно фото, которое пришлось удалить, чтобы снять теневой бан после того, как группа хейтеров пожаловалась на мой аккаунт. Женщины, вы тоже можете сиять. А если не получится, я думаю, вы можете просто поцеловать меня в зад», — подписала она снимки.

В сентябре 55-летняя звезда «Спасателей Малибу» снялась в откровенном бикини. Актриса позировала без обуви и с распущенными волосами, держа в руках очки в прозрачной оправе.