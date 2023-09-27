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04:00, 27 сентября 2023Ценности

55-летняя звезда «Спасателей Малибу» снялась в откровенном бикини

Фото: @donnaderrico

Американская актриса, сценарист, продюсер и фотомодель Донна Д'Эррико показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующее фото появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

55-летняя звезда «Спасателей Малибу» снялась в саду в синем бикини. Комплект состоял из узких треугольных чашек, обнажающих большую часть груди, и трусов на завязках с серебристой металлической бабочкой в центре передней части изделия. Знаменитость позировала без обуви и с распущенными волосами, держа в руках очки в прозрачной оправе.

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Подписчики оценили внешний вид артистки в комментариях. «Выглядишь превосходно», «Само совершенство», «Бог знал, что делает, создавая такую красивую женщину», «Вдохновляющая», — восхитились юзеры.

Ранее в сентябре чешская топ-модель и актриса Ева Герцигова снялась в откровенном образе для обложки журнала Vanity Fair. На размещенном черно-белом снимке 50-летняя манекенщица позирует перед камерой обнаженной, прикрыв длинным полотном интимные части тела.

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    Карина Черных
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