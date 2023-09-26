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10:17, 26 сентября 2023Ценности

50-летняя модель снялась обнаженной для обложки журнала

Изображение: @vanityfairfrance

Чешская топ-модель и актриса Ева Герцигова снялась в откровенном образе для обложки журнала Vanity Fair. Соответствующая публикация появилась на странице авторов съемки, фотографов Луиджи Мурену и Янго Хензи, в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном черно-белом снимке 50-летняя манекенщица позирует перед камерой обнаженной, прикрыв длинным полотном интимные части тела. Также на ней надеты полупрозрачные чулки и перчатки.

Кроме того, Ева сфотографировалась в кружевном белье черного цвета и классическом костюме из расклешенных брюк и приталенного пиджака. Этот образ дополнили белая рубашка и галстук-бабочка.

В мае Ева Герцигова показала фигуру в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Манекенщица посетила церемонию вручения премий Women in Motion Awards, которая прошла в рамках Каннского кинофестиваля. Тогда Ева выбрала для мероприятия прозрачное платье черного цвета, сквозь ткань которого было видно нижнее белье.

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    Мария Винар
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