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20:32, 22 мая 2023Ценности

50-летняя модель показала фигуру в прозрачном платье

50-летняя модель Ева Герцигова посетила премию Women in Motion Awards в прозрачном платье

Фото: Mike Marsland / WireImage / Getty Images

Чешская топ-модель и актриса Ева Герцигова показала фигуру в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

50-летняя манекенщица посетила церемонию вручения премий Women in Motion Awards, которая прошла в рамках Каннского кинофестиваля. Так, знаменитость выбрала для мероприятия прозрачное платье черного цвета, сквозь ткань которого виднеется нижнее белье. При этом ее образ дополнили массивные золотые браслеты и серьги.

Кроме того, в макияже визажисты сделали акцент на естественность, нанеся на губы розовую помаду, а на глаза — бледно-серые тени. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в пучок, выпустив две пряди у лица.

В марте Ева Герцигова снялась топлес для журнала Puss Puss magazine. На одном из размещенных фото манекенщица позировала, опираясь обнаженной грудью о спинку стула. При этом видно, что на ней надеты трусы с вырезом на боку и капроновые колготки. Также ее образ дополнили остроносые туфли на шпильке.

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Мария Винар
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