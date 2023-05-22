50-летняя модель показала фигуру в прозрачном платье

50-летняя модель Ева Герцигова посетила премию Women in Motion Awards в прозрачном платье

Чешская топ-модель и актриса Ева Герцигова показала фигуру в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

50-летняя манекенщица посетила церемонию вручения премий Women in Motion Awards, которая прошла в рамках Каннского кинофестиваля. Так, знаменитость выбрала для мероприятия прозрачное платье черного цвета, сквозь ткань которого виднеется нижнее белье. При этом ее образ дополнили массивные золотые браслеты и серьги.

Кроме того, в макияже визажисты сделали акцент на естественность, нанеся на губы розовую помаду, а на глаза — бледно-серые тени. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в пучок, выпустив две пряди у лица.

В марте Ева Герцигова снялась топлес для журнала Puss Puss magazine. На одном из размещенных фото манекенщица позировала, опираясь обнаженной грудью о спинку стула. При этом видно, что на ней надеты трусы с вырезом на боку и капроновые колготки. Также ее образ дополнили остроносые туфли на шпильке.