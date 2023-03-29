50-летняя модель снялась топлес для журнала

50-летняя модель Ева Герцигова снялась топлес для журнала Puss Puss magazine

Чешская топ-модель и актриса Ева Герцигова снялась в откровенном виде для журнала Puss Puss magazine. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На одной из размещенных фото 50-летняя манекенщица позирует топлес, опираясь обнаженной грудью о спинку стула. При этом видно, что на ней надеты трусы с вырезом на боку и капроновые колготки. Также ее образ дополнили остроносые туфли на шпильке.

Кроме того, для съемки она примерила песочный тренч люксового бренда Yves Saint Laurent на голое тело, а также коричневый кожаный плащ.

Ранее американская манекенщица и актриса Кармен Делль Орефиче, которая занесена в Книгу рекордов Гиннесса как подиумная модель с самой долгой карьерой, попала на обложку Vogue Czechoslovakia. 91-летняя модель позировала в черном пиджаке приталенного кроя и темном головном уборе, который также был оформлен полупрозрачной вуалью, прикрывавшей ее лицо.