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20:33, 29 марта 2023Ценности

50-летняя модель снялась топлес для журнала

50-летняя модель Ева Герцигова снялась топлес для журнала Puss Puss magazine

Фото: PUSS PUSS Magazine

Чешская топ-модель и актриса Ева Герцигова снялась в откровенном виде для журнала Puss Puss magazine. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На одной из размещенных фото 50-летняя манекенщица позирует топлес, опираясь обнаженной грудью о спинку стула. При этом видно, что на ней надеты трусы с вырезом на боку и капроновые колготки. Также ее образ дополнили остроносые туфли на шпильке.

Кроме того, для съемки она примерила песочный тренч люксового бренда Yves Saint Laurent на голое тело, а также коричневый кожаный плащ.

Ранее американская манекенщица и актриса Кармен Делль Орефиче, которая занесена в Книгу рекордов Гиннесса как подиумная модель с самой долгой карьерой, попала на обложку Vogue Czechoslovakia. 91-летняя модель позировала в черном пиджаке приталенного кроя и темном головном уборе, который также был оформлен полупрозрачной вуалью, прикрывавшей ее лицо.

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Мария Винар
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