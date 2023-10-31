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21:50, 31 октября 2023Спорт

«Ак Барс» обыграл СКА в матче КХЛ

«Ак Барс» со счетом 3:2 обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Казанский «Ак Барс» обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У казанской команды отличились Никита Дыняк, Дмитрий Яшкин и Дмитрий Кагарлицкий. У армейцев голами отметились Арсений Грицюк и Василий Глотов.

Далее «Ак Барс» сыграет на выезде с уфимским «Салаватом Юлаевым» 2 ноября. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени. СКА в этот же день сыграет с омским «Авангардом» в 19:30.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в чемпионате России в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

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      Ксения Курашкина
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