Обновление Android заблокировало смартфоны

Google признала ошибку обновления Android 14, блокирующего накопители смартфонов

Корпорация Google признала ошибку, из-за которой обновленные до Android 14 устройства могли быть заблокированы. Об этом сообщает издание Android Authority.

По словам журналистов, проблема в первую очередь коснулась некоторых владельцев смартфонов Google Pixel. Они рассказали, что после обновления до Android 14 операционная система заблокировала доступ к медиахранилищу, расположенному на накопителе. Также о неполадках рассказали пользователи девайсов других брендов.

«Нам известно о проблеме, возникающей на некоторых устройствах, которые получили обновление Android 14», — заявили в компании. По словам инженеров, с ошибкой столкнулись те пользователи, которые имели на своем девайсе больше одного профиля Google. Компания выпустила исправляющее обновление для смартфонов Pixel, для девайсов других брендов апдейт выйдет позднее.

Специалисты предупредили, что во избежание блокировки пользователям с несколькими Google-профилями на устройстве следует не менять аккаунт и дождаться патча. Журналисты Android Authority подчеркнули, что проблему временно можно решить сбросом смартфона до заводских настроек.

Ранее аналитики предсказали рост стоимости смартфонов на базе Android в 2025 году. По их словам, это связано с выходом дорогого процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.