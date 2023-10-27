Android-смартфоны подорожают

SamMobile: смартфоны на Android в 2025 году подорожают из-за дорогостоящего чипа

Аналитики предсказали рост стоимости смартфонов на базе Android в 2025 году. Об этом сообщает издание SamMobile.

По словам специалистов медиа, в конце 2024 года Qualcomm выпустит новый процессор Snapdragon 8 Gen 4. В корпорации заявили, что производительность чипа выйдет на удивительный уровень. В свою очередь, инсайдеры отметили, что стоимость чипа будет рекордной, что непосредственно повлияет на цены.

Первые устройства на базе Snapdragon 8 Gen 4 появятся на рынке в начале 2025 года. Точно неизвестно, насколько дорогим будет этот процессор, но любое повышение цен вполне могут переложить на потребителей. Стоимость чипов для производителей смартфонов является коммерческой тайной.

По словам аналитиков, скорее всего, подорожают смартфоны серий Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 7, OnePlus 13, Xiaomi 15 и другие девайсы. Устройства линейки Google Pixel не должны подорожать, так как американская компания использует процессор собственной разработки.

Ранее специалисты Nikkei Asia заявили, что Apple поднимет цены на смартфоны в 2024 году. Это связали с высокой себестоимостью производства устройств — по словам инсайдеров, компания не сможет игнорировать этот фактор.