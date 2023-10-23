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13:46, 23 октября 2023Наука и техника

Производство iPhone подорожало

Nikkei Asia: Apple поднимет цены на iPhone из-за высокой себестоимости

Фото: Apawire / Globallookpress.com

Компания Apple поднимет цены на смартфоны серии iPhone 16. Об этом сообщает издание Nikkei Asia.

Специалисты медиа совместно с аналитиками Fomalhaut Techno Solutions изучили затраты на производство смартфонов серии iPhone 15. По их подсчетам, себестоимость iPhone 15 Pro и 15 Pro Max выросла на десять процентов по сравнению со стоимостью производства iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. На основе этих данных специалисты предположили, что тенденция сохранится и смартфоны серии iPhone 16 подорожают.

Так, стоимость производства дисплея для iPhone 15 Pro повысилась на 10 процентов, корпуса — на 43 процента, процессора — на 27 процентов, телескопической камеры — на 280 процентов.

«Поскольку цены на предметы первой необходимости и различные услуги растут во всем мире, аналитики были удивлены тем, что Apple сохранила американские цены на свои последние модели iPhone», — говорится в материале. Специалисты Fomalhaut Techno Solutions подчеркнули, что Apple будет вынуждена поднять стоимость смартфонов iPhone 16, так как не сможет больше игнорировать рост цен компонентов и внешние экономические факторы.

В середине октября специалисты Nikkei Asia рассказали, что себестоимость компонентов iPhone 15 Pro Max составила чуть больше 550 долларов. Это оказалось на 12 процентов больше, чем себестоимость iPhone 14 Pro Max.

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      Андрей Ставицкий
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