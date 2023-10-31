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17:21, 31 октября 2023Среда обитания

Сдающая квартиры в Дагестане компания поплатилась за обещание не селить евреев

В Дагестане совладелицу компании обвинили в сдаче квартир беженцам из Израиля

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В Дагестане совладелицу компании, которая занимается посуточной арендой жилья, обвинили в том, что она предоставляет квартиры евреям. Она записала видео, где пообещала не заселять евреев, а теперь ее травят за антисемизм. На это обратил внимание Telegram-канал «Осторожно новости».

Речь идет о фирме «Как дома 05», которая владеет 47 объектами в республике. По информации канала, на фоне беспорядков в Дагестане компанию 33-летней Лейлы и ее мужа обвинили в том, что в их квартиры стали заселять беженцев из Израиля. «Лейле писали, звонили с угрозами и даже лично приходили в офис», — пишет «Осторожно новости».

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После этого она записала обращение в социальной сети. «Ни один еврей, приехавший с Израиля, не заселится в наши квартиры», — пообещала она. Вслед за этим в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) компании стали появляться гневные комментарии, где Лейлу раскритиковали за «нацистскую риторику». Сейчас страница фирмы в соцсети удалена.

29 октября несколько сотен дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля. Позднее Минздрав республики заявил о 20 пострадавших, среди которых были и гражданские лица, и сотрудники полиции. Комментируя события в Махачкале, Кремль указал, что после завершения следствия будут проанализированы, чтобы минимизировать или исключить возможность их повторения в будущем.

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      Платон Щукин
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