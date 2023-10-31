Болгарию обвинили в нарушении закона из-за экстрадиции российского журналиста

Действия в отношении журналиста Гацака назвали нарушением закона о свободе СМИ

Власти Болгарии предприняли недружественные действия по отношению к корреспонденту «Российской газеты» Александру Гацаку, что является нарушением европейского закона о свободе СМИ, следует из поступившего «Ленте.ру» пресс-релиза.

Отмечается, что российское посольство в Софии уведомили об аннулировании аккредитации Гацака и его экстрадиции, при этом причины МИД Болгарии не озвучил.

В конце сентября корреспонденту позвонили с требованием прибыть в местную службу миграции. В пути ему вновь позвонили и изменили пункт назначения, потребовав явиться в Агентство нацбезопасности Болгарии. При этом в то же время стало известно о задержании в Софии представителя РПЦ, которого первоначально вызвали в миграционную службу, а затем депортировали.

Гацак прибыл в посольство и с тех пор не покидает его территорию. За это время он не получил каких-либо объяснений от болгарской стороны. В «Российской газете» допускают, что данная ситуация может сопровождаться провокациями по сценарию, ранее реализованному в отношении корреспондента издания Александра Гасюка на Кипре.

«Полагаем, что эти действия властей указанных европейских государств к собственным корреспондентам "Российской газеты" происходят в контексте систематических репрессий в отношении российских СМИ и журналистов за рубежом, на что неоднократно обращало внимание министерство иностранных дел Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Подобные действия, ставящие под угрозу безопасность российских журналистов, грубо нарушают закон и препятствуют выполнению ими профессиональных обязанностей. В последнее время подобное отношение все чаще носит агрессивную направленность к представителям медиаресурсов в недружественных России странах.

