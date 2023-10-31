Китай заявил о намерении придерживаться правильного развития ситуации на Украине

Китай будет добиваться содействия мирным переговорам по Украине

Помощник министра иностранных дел Китая Нун Жун рассказал о намерении Пекина продолжать добиваться прекращения огня на Украине и начала мирных переговоров, сообщает ТАСС.

«Что касается украинского кризиса, Китай будет придерживаться правильного направления — содействия мирным переговорам, призывать все стороны содействовать прекращению огня и охлаждению ситуации», — заявил он.

По словам дипломата, КНР стремится к созданию условий, при которых стороны конфликта смогут сесть за стол переговоров и начать договариваться.

Ранее стало известно, что бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен прокомментировал покушение на экс-депутата Верховной Рады Олега Царева. Он предположил, что президент Украины Владимир Зеленский боится потери власти, поэтому также опасается сделки между российскими и украинскими военными.