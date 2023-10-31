Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:47, 31 октября 2023Мир

Китай заявил о намерении придерживаться правильного развития ситуации на Украине

Китай будет добиваться содействия мирным переговорам по Украине

Фото: Pixabay

Помощник министра иностранных дел Китая Нун Жун рассказал о намерении Пекина продолжать добиваться прекращения огня на Украине и начала мирных переговоров, сообщает ТАСС.

«Что касается украинского кризиса, Китай будет придерживаться правильного направления — содействия мирным переговорам, призывать все стороны содействовать прекращению огня и охлаждению ситуации», — заявил он.

По словам дипломата, КНР стремится к созданию условий, при которых стороны конфликта смогут сесть за стол переговоров и начать договариваться.

Ранее стало известно, что бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен прокомментировал покушение на экс-депутата Верховной Рады Олега Царева. Он предположил, что президент Украины Владимир Зеленский боится потери власти, поэтому также опасается сделки между российскими и украинскими военными.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В бундестаге подняли вопрос об атаке Крыма немецкими беспилотниками

      Россиянам рассказали об увеличении социальных выплат в 2024 году

      Девушка узнала секрет подружки невесты и отменила ее приглашение на свадьбу

      Администрация Байдена раскритиковала республиканцев из-за Украины и Израиля

      Китай заявил о намерении придерживаться правильного развития ситуации на Украине

      Раненый солдат нацбата ВСУ предрек исчезновение Украины

      В Германии рассказали о провале Бербок

      Антонов заявил о попытках Вашингтона подорвать конституционный строй в России

      Американских политиков призвали раскрыть правду про Зеленского

      Саудовская Аравия привела свои Вооруженные силы в режим боевой готовности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости