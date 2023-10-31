В России оценили вероятность заключения мирного договора с Японией

МИД заявил о невозможности вести диалог о мирном договоре из-за курса Японии

В МИД России прокомментировали отношения страны с Японией. В Москве подчеркнули, что жестко отреагируют на любые новые конфронтационные выпады Токио, передает РИА Новости.

В российском ведомстве подчеркнули, что на выпады Токио Москва будет реагировать «максимально жесткими и чувствительными для Японии контрмерами», опираясь на собственные национальные интересы. Дипломаты также прокомментировали заявления японских властей, что Токио продолжит соблюдать нейтральный курс в отношении Москвы.

Однако после начала спецоперации России на Украине японское правительство «проводит откровенно враждебный курс в отношении России». В МИД подчеркнули, что множатся пакеты нелегитимных санкций против Москвы, а в японском обществе усиливаются русофобские настроения. Дипломаты оценили вероятность заключения мирного договора с Японией и заявили о невозможности вести диалог в текущих условиях.

23 октября премьер-министр Японии Фумио Кисида дал оценку отношениям с Россией. Он обещал, что Токио сохранит курс на заключение мирного договора с Москвой.