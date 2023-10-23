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08:47, 23 октября 2023Мир

В Японии дали оценку отношениям с Россией

Премьер Кисида: Япония сохранит курс на заключение мирного договора с Россией

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Япония сохранит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с Россией, несмотря на имеющиеся сложности в японско-российских отношениях. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая в парламенте страны, сообщает ТАСС.

«Японско-российские отношения находится в тяжелом состоянии, однако мы продолжим политику, направленную на решение территориальной проблемы и подписание мирного договора», — сказал он.

В своей речи Кисида также раскритиковал действия России в отношении Украины.

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      Дарья Балацкая
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