В Японии дали оценку отношениям с Россией

Премьер Кисида: Япония сохранит курс на заключение мирного договора с Россией

Япония сохранит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с Россией, несмотря на имеющиеся сложности в японско-российских отношениях. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая в парламенте страны, сообщает ТАСС.

«Японско-российские отношения находится в тяжелом состоянии, однако мы продолжим политику, направленную на решение территориальной проблемы и подписание мирного договора», — сказал он.

В своей речи Кисида также раскритиковал действия России в отношении Украины.

