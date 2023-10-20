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23:58, 20 октября 2023Мир

Экс-замглавы МИД России уличили в лоббировании передачи Курил Японии

Диписточник: экс-замглавы МИД России Кунадзе лоббировал передачу Курил Японии
Георгий Кунадзе

Георгий Кунадзе. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Экс-замглавы МИД России Георгий Кунадзе (признан Минюстом иностранным агентом) во время работы во внешнеполитическом ведомстве лоббировал передачу Курильских островов Японии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

Собеседник агентства уличил Кунадзе в том, что во время «козыревщины» (период, когда МИД России возглавлял Андрей Козырев. — Прим. «Ленты.ру».) он активно лоббировал передачу Курильских островов Токио.

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      Марина Совина
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