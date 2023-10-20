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21:10, 20 октября 2023Интернет и СМИ

Минюст признал иноагентом экс-замглавы МИД России

Минюст признал иностранным агентом экс-замглавы МИД России Георгия Кунадзе
Георгий Кунадзе

Георгий Кунадзе. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Минюст России признал иностранным агентом экс-замглавы МИД России Георгия Кунадзе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кунадзе занимал должность заместителя министра иностранных дел России в 1991-1993 годах. Как заявили в Минюсте, он распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России, недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, а также о действиях Российской армии. Кроме того, Кунадзе «систематически принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами».

Кроме того, в реестр иноагентов включены политолог Михаил Савва и главный редактор интернет-издания «Довод» (также внесено Минюстом в реестр иноагентов),Илья Косыгин.

Ранее журналист, лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) обжаловал решение о признании его иноагентом.

На прошлой неделе Минюст России внес в реестр иностранных агентов 12 человек, включая журналистку и основательницу фонда «Русь сидящая» (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Ольгу Романову.

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      Марина Совина
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