Минюст включил в реестр иноагентов журналиста Дымарского и политолога Рогова

Минюст включил в реестр иноагентов журналиста Дымарского и еще пять физлиц

Минюст России включил в реестр иноагентов журналиста Виталия Дымарского и еще пять физических лиц. Список опубликован на сайте ведомства.

В него также вошел политолог Кирилл Рогов, журналист Константин Эггерт, сопредседатель демократического конгресса народов России Мартин Кочесоков.

Кроме того, в реестр Минюста вошли юридическое лицо MRR-Fund gemeinnützige, реализующее проект My Russian Rights, и интернет-издание «Довод».

18 августа Минюст России включил в реестр иноагентов еще семь россиян, среди них писательница и журналист Линор Горалик. Также иноагентами были признаны писательница Татьяна Сотникова, экономист Андрей Илларионов, Сарылгана Кондакова, Владимир Довданов.

