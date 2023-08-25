Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:34, 25 августа 2023Россия

Минюст включил в реестр иноагентов журналиста Дымарского и политолога Рогова

Минюст включил в реестр иноагентов журналиста Дымарского и еще пять физлиц

Фото: Globallookpress.com

Минюст России включил в реестр иноагентов журналиста Виталия Дымарского и еще пять физических лиц. Список опубликован на сайте ведомства.

В него также вошел политолог Кирилл Рогов, журналист Константин Эггерт, сопредседатель демократического конгресса народов России Мартин Кочесоков.

Кроме того, в реестр Минюста вошли юридическое лицо MRR-Fund gemeinnützige, реализующее проект My Russian Rights, и интернет-издание «Довод».

18 августа Минюст России включил в реестр иноагентов еще семь россиян, среди них писательница и журналист Линор Горалик. Также иноагентами были признаны писательница Татьяна Сотникова, экономист Андрей Илларионов, Сарылгана Кондакова, Владимир Довданов.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В СКР рассказали о расследовании катастрофы самолета Пригожина

    Союзники Украины испугались затягивания вооруженного конфликта

    Минюст включил в реестр иноагентов журналиста Дымарского и политолога Рогова

    Зеленский пообещал политические решения против желающих ослабить Украину

    Доктор Мясников назвал два напитка с противораковыми свойствами

    Путин поручил рассмотреть вопрос создания спутников для низких орбит

    В Британии рассказали об отчаянном шаге ВСУ

    Назван простой способ быстро похудеть в талии на пять сантиметров

    Полиция задержала порезавшего шины 75 легковых машин россиянина

    На Милан обрушилась рекордная жара

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости