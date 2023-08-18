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21:22, 18 августа 2023Россия

Минюст признал иноагентами еще семь россиян

Минюст включил в список иноагентов еще 7 россиян, среди них писательница Горалик

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Минюст России включил в реестр иноагентов еще семь россиян, среди них писательница и журналист Линор Горалик. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что Горалик выступала против специальной военной операции на Украине, а также «распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», а также о действиях ВС России.

Также иноагентами были признаны писательница Татьяна Сотникова, экономист Андрей Илларионов, Сарылгана Кондакова, Владимир Довданов.

В июле Минюст признал иноагентами бывшего депутата Госдумы Константина Борового и музыкального журналиста, сооснователя «Нашего радио» Михаила Козырева. Им вменяют выступление против специальной военной операции на Украине.

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    Марина Совина
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