Муратов обжаловал решение Минюста о признании его иноагентом

Журналист Муратов подал иск к Минюсту с требованием снять статус иноагента

Известный журналист, лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) обжаловал решение о признании его иноагентом. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, Муратов подал к Минюсту иск, в котором потребовал признать решение о внесении в реестр незаконным и снять с него статус иноагента. Отмечается, что иск зарегистрировал Замоскворецкий суд Москвы.

Дата рассмотрения иска пока не назначена.

Минюст России включил Муратова в реестр иноагентов 1 сентября. По заявлению ведомства, он «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов». Также утверждается, что журналист «использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике России». Комментируя внесение в список, Муратов заявил, что не удивился решению Минюста.

Муратов получил Нобелевскую премию мира 10 декабря 2021 года. Награды также удостоилась филиппинская журналистка Мария Ресса. Их наградили «за усилия по защите свободы слова, что является необходимым условием демократии и прочного мира».