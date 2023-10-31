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09:38, 31 октября 2023Россия

Еще два села в российском регионе попали под танковый обстрел ВСУ

Mash: ВСУ обстреливают из танка села Ломаковка и Курковичи в Брянской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Брянскую область из танков — под удар попали села Ломаковка и Курковичи в Стародубском районе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Утром Shot сообщал, что под обстрел из танка попало село Случовск в Брянской области. В населенном пункте зафиксировали два выстрела 125-миллиметровыми снарядами. Никто не пострадал.

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По словам местных жителей, раньше по Стародубскому району чаще всего ударяли из минометов. Из-за танковых атак жители решили оставить свои дома и уехали.

Ранее ВСУ, предположительно, обстреляли из танка Т-64 село Новая Таволжанка Белгородской области. Огонь был открыт со стороны Харьковской области. Всего по белгородскому селу выпустили четыре снаряда калибра 125 миллиметров.

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      Анастасия Шейкина
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