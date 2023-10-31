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19:26, 31 октября 2023Мир

ФБР допустило атаки ХАМАС на территории США

Директор ФБР Кристофер Рей допустил атаки ХАМАС на территории США

Фото: Abu Mustafa / Reuters

Боевики радикального движения ХАМАС на фоне обострения палестино-израильского конфликта могут совершить атаки на территории США, заявил директор ФБР Кристофер Рей. Его цитирует ТАСС.

«Мы не исключаем возможность того, что ХАМАС или другая иностранная террористическая организация может использовать нынешний конфликт для проведения атак здесь, на нашей земле», — допустил такой сценарий глава ведомства, выступая на слушаниях в Конгрессе США.

По его словам, ФБР внимательно следит за действиями ХАМАС и связанных с этим движением организаций.

Ранее в МИД России рассказали о контактах США с руководством ХАМАС через Катар.

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      Глеб Бажуткин
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