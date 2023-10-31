ФБР допустило атаки ХАМАС на территории США

Директор ФБР Кристофер Рей допустил атаки ХАМАС на территории США

Боевики радикального движения ХАМАС на фоне обострения палестино-израильского конфликта могут совершить атаки на территории США, заявил директор ФБР Кристофер Рей. Его цитирует ТАСС.

«Мы не исключаем возможность того, что ХАМАС или другая иностранная террористическая организация может использовать нынешний конфликт для проведения атак здесь, на нашей земле», — допустил такой сценарий глава ведомства, выступая на слушаниях в Конгрессе США.

По его словам, ФБР внимательно следит за действиями ХАМАС и связанных с этим движением организаций.

Ранее в МИД России рассказали о контактах США с руководством ХАМАС через Катар.