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13:24, 31 октября 2023Мир

В МИД России заявили о контактах США с ХАМАС через Катар

МИД России: США контактируют с руководством ХАМАС через Катар

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

США контактируют с руководством палестинского радикального движения ХАМАС через Катар. Об этом сообщили ТАСС в МИД России.

В министерстве подтвердили ранее появившуюся в СМИ информацию о контактах американской стороны с группировкой. «Это так», — отметили в российском ведомстве.

Ранее переговоры, проводимые под руководством Катара по заложникам ХАМАС, достигли значительного успеха, однако сохраняются серьезные препятствия. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники.

«Переговоры идут очень хорошо. У нас есть прорыв. Есть еще проблемы, но переговоры продолжаются, и мы сохраняем надежду», — рассказал источник.

Отмечается, что в Катаре сейчас находится помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф, участвующая в переговорах по заложникам.

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      Виктория Кондратьева
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