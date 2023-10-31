Фильм «Константин» с Киану Ривзом получит продолжение

Мистический боевик «Константин» с Киану Ривзом получит продолжение

Фильм «Константин: Повелитель тьмы» с канадским актером Киану Ривзом в главной роли получит продолжение. Об этом пишет Deadline со ссылкой на режиссера сиквела Фрэнсиса Лоуренса.

Постановщик возобновил работу над продолжением мистического боевика. Отмечается, что производство картины был поставлено на паузу в связи с забастовкой голливудских сценаристов. После завершения акции протеста в конце сентября Лоуренс, Ривз и сценарист проекта Акива Голдсман вернулись к обсуждению предстоящей ленты.

«Киану, Голдсман и я неоднократно встречались и обсуждали, какой будет новая история. У нас также запланированы встречи, чтобы завершить работу над сценарием», — отметил Лоуренс. Он также добавил, что команда планирует снять «Константина 2» для аудитории с рейтингом R (от англ. Restricted — означает, что показ фильма детям младше 17 лет доступен только в сопровождении совершеннолетнего — прим. «Ленты.ру»).

Ранее музыкальная группа Киану Ривза под названием Dogstar анонсировала выход нового альбома впервые за 23 года. Также группа объявила о релизе сингла Everything Turns Around и сопровождающего его клипа.