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12:53, 20 июля 2023Культура

Группа Киану Ривза анонсировала первый за 23 года альбом

Группа Киану Ривза Dogstar анонсировала новый альбом впервые за 23 года

Фото: Kevin Winter / Getty Images for Dogstar

Музыкальная группа канадского актера Киану Ривза под названием Dogstar анонсировала выход нового альбома впервые за 23 года. Об этом пишет Deadline.

Также группа объявила о релизе сингла Everything Turns Around и сопровождающего его клипа. Новый альбом музыкального коллектива получил название Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees. Его релиз назначен на 6 октября.

В официальном заявлении коллектива также говорится, что Dogstar отправится более чем в 25-дневный тур по Северной Америке и Японии, он стартует 10 августа.

Ранее Dogstar дала концерт впервые за 20 лет. Группа была основана в 1991 году, когда Киану Ривз повстречался в супермаркете с Робертом Мейлхаусом, после чего они подружились.

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    Варвара Кошечкина
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