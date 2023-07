Группа Киану Ривза анонсировала первый за 23 года альбом

Группа Киану Ривза Dogstar анонсировала новый альбом впервые за 23 года

Музыкальная группа канадского актера Киану Ривза под названием Dogstar анонсировала выход нового альбома впервые за 23 года. Об этом пишет Deadline.

Также группа объявила о релизе сингла Everything Turns Around и сопровождающего его клипа. Новый альбом музыкального коллектива получил название Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees. Его релиз назначен на 6 октября.

В официальном заявлении коллектива также говорится, что Dogstar отправится более чем в 25-дневный тур по Северной Америке и Японии, он стартует 10 августа.

Ранее Dogstar дала концерт впервые за 20 лет. Группа была основана в 1991 году, когда Киану Ривз повстречался в супермаркете с Робертом Мейлхаусом, после чего они подружились.