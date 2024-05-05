Жена раненого адвоката Ефремова оценила шансы мужа вернуться на СВО

Жена адвоката Ефремова Пашаева: после ранения на СВО муж не может даже стоять

Алена, жена раненого в ходе специальной военной операции (СВО) адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева, оценила шансы мужа вернуться в зону боевых действий. В настоящий момент мужчина проходит лечение, но уже заявил о намерении вернуться на службу после выздоровления, передает телеканал 360.

«Эльман пока даже стоять не может. Ему еще лечиться и лечиться, а также проходить реабилитацию. Но он планирует действительно вернуться в зону СВО после выздоровления», — подтвердила Алина Пашаева.

Ранее Эльман Пашаев заявил, что не помнит момент получения ранения на СВО. «Не помню момент взрыва. Двигаться не могу. Тяжело. Еще операция была в госпитале», — прокомментировал свое состояние адвокат. Его жена отметила, что восстановление может занять около месяца.