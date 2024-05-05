Ребенок сбросил на девятилетнюю девочку стекло в российском регионе

9-летний мальчик сбросил на 3-летнюю девочку стекло в Старой Руссе

Трехлетняя девочка из Старой Руссы Новгородской области попала в больницу после того, как девятилетний мальчик сбросил на нее стекло с пятого этажа. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры российского региона в Telegram-канале.

Отмечается, что ребенок выходил вместе с родителями из аптеки, расположенной на первом этаже жилого дома. В этот момент на девочку упало стекло. Пострадавшую доставили в реанимацию.

По данному факту прокуратура проводит проверку. Выяснилось, что живущий на пятом этаже мальчик нашел на балконе стекло и сбросил его вниз.

«По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — подчеркнули в прокуратуре.

Ранее в Ростовской области врачи прооперировали девятилетнего мальчика, который случайно порезал себе лицо бензопилой. Ребенок захотел отпилить ветку, однако инструмент по неизвестной причине изменил направление и травмировал его.