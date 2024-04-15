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16:59, 15 апреля 2024Россия

В России девятилетний мальчик порезал себе лицо бензопилой

Ростовские врачи прооперировали мальчика, случайно порезавшего лицо бензопилой

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Ростовской области врачи прооперировали девятилетнего мальчика, который случайно порезал себе лицо бензопилой. Об этом сообщил региональный Минздрав в Telegram.

В ведомстве рассказали, что ребенок увидел, как во дворе взрослые работают с бензопилой, и тоже захотел отпилить палку. Однако по неизвестной причине инструмент прошел по лицу мальчика, травмировав его. Взял ли несовершеннолетний пилу без спроса, или ее ему дали, не уточняется.

В результате пострадавшего доставили в областную детскую клиническую больницу, где у него выявили рваные раны правой половины лица с повреждением костей лицевого скелета. «Ситуация осложнялась загрязнением раны и полным рассечением обоих век правого глаза», — подчеркнули в Минздраве.

В тот же день челюстно-лицевые хирурги медучреждения провели ребенку операцию, в ходе которой, помимо прочего, пациенту сделали пластику лица. Затем свои рекомендации дали офтальмологи. Как отметили в ведомстве, мальчик отделался узкими шрамами. Его уже выписали домой.

Ранее в Краснодаре врачи пришили четырехлетнему мальчику оторванное собакой лицо. Как стало известно, ребенок пострадал, когда пытался достать из будки закатившийся туда мячик. В результате находившиеся внутри животное откусило малышу нос и выгрызло щеку.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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