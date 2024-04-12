Российские врачи пришили четырехлетнему мальчику оторванное лицо

В Краснодаре врачи впервые в России пришили мальчику оторванное собакой лицо

В Краснодаре врачи пришили четырехлетнему мальчику оторванное собакой лицо. Это первая подобная операция в России, пишет «АиФ».

По информации издания, ребенок пострадал в Карачаево-Черкесии. По словам местных жителей, мяч, с которым играл мальчик, попал в собачью будку, а когда он полез за игрушкой, то находившийся внутри пес набросился на дошкольника. В результате животное откусило малышу нос и выгрызло щеку.

Как выяснил «АиФ», лицо ребенка поместили в банку, после чего пострадавшего доставили в детскую краевую больницу в Краснодаре. Там мальчика прооперировали медики под руководством хирурга Александра Дикарева. Операция продлилась 12 часов и прошла успешно. Сейчас ребенок находится в медучреждении.

Ранее в Москве врачи спасли ребенка, который плакал кровавыми слезами. Как стало известно, сначала заболевание принимали за конъюнктивит, а назначенное лечение помогало мальчику. Однако, когда пациент расплакался кровавыми слезами в школе, медики обнаружили в районе его глаза опухоль. В результате было принято решение об операции, которая прошла успешно.