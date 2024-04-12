Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:23, 12 апреля 2024Россия

Российские врачи пришили четырехлетнему мальчику оторванное лицо

В Краснодаре врачи впервые в России пришили мальчику оторванное собакой лицо

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Краснодаре врачи пришили четырехлетнему мальчику оторванное собакой лицо. Это первая подобная операция в России, пишет «АиФ».

По информации издания, ребенок пострадал в Карачаево-Черкесии. По словам местных жителей, мяч, с которым играл мальчик, попал в собачью будку, а когда он полез за игрушкой, то находившийся внутри пес набросился на дошкольника. В результате животное откусило малышу нос и выгрызло щеку.

Как выяснил «АиФ», лицо ребенка поместили в банку, после чего пострадавшего доставили в детскую краевую больницу в Краснодаре. Там мальчика прооперировали медики под руководством хирурга Александра Дикарева. Операция продлилась 12 часов и прошла успешно. Сейчас ребенок находится в медучреждении.

Ранее в Москве врачи спасли ребенка, который плакал кровавыми слезами. Как стало известно, сначала заболевание принимали за конъюнктивит, а назначенное лечение помогало мальчику. Однако, когда пациент расплакался кровавыми слезами в школе, медики обнаружили в районе его глаза опухоль. В результате было принято решение об операции, которая прошла успешно.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Против правнучки летчика Чкалова возбудили уголовное дело. Она призывала ударить ядерным оружием по Москве

      В Минобороны подтвердили уничтожение БПЛА при попытке атаковать регион России

      Обнаружен эффективный способ борьбы с глобальным потеплением

      Жители популярного курорта объявили голодовку в знак протеста против туризма

      Лавров заявил об отсутствии у Киева желания вести дела по-честному

      Лукашенко оценил вероятность появления французских войск на Украине

      Мэр Берлина осудил проводимый в городе палестинский митинг за антисемитизм

      В Кремле высказались о вмешательстве в дела России из-за рубежа

      Лукашенко назвал последствие для Украины от ее ударов дронами по России

      Государство забрало восемь рыбопромышленных компаний на Дальнем Востоке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше