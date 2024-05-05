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23:28, 5 мая 2024Россия

Известный психолог напала на сотрудницу отеля и устроила дебош

Известный гештальт-психолог напала на сотрудницу отеля в Москве и устроила дебош

Фото: Unsplash

Известный гештальт-психолог Татьяна Саморукова-Затучная напала на сотрудницу отеля в Москве и устроила дебош. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По данным издания, психолог шесть лет проживает в отеле в центре Москвы. Женщина попросила убрать свой номер и вышла из себя, когда узнала, что номер мужа оставили без уборки.

Затем она спустилась в лобби и обрушила свой гнев на сотрудницу отеля, сидящую на ресепшен. После психолог перешла к прямым угрозам, ударила девушку и угрожала убить ее.

«Ты здесь без году неделя, а я шесть лет живу. Неси за нее ответственность. За ******* (нахальную) сучку, хамящую. Я, наверное, не просто так здесь шесть лет», — кричала она. После удара рукой психолог кинула в девушку переносным кассовым аппаратом и ушибла ей плечо.

Ранее в Перми женщина не успела зайти в автобус, из-за чего решила проломить его дверь палкой.

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      Юлия Мискевич
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