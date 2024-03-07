Россиянка не успела зайти в автобус и проломила его дверь
В Перми женщина не успела зайти в автобус, из-за чего решила проломить его дверь палкой. Об этом сообщили в департаменте транспорта российского города, пишет РИА Новости.
Автобус сняли с маршрута движения на остановке «Проспект Парковый», так как у него оказалось повреждено стекло одной из дверей. Водитель транспортного средства высадил пассажиров — они продолжили путь на следующем автобусе.
В местном Telegram-канале также появилось видео происшествия, на котором видно, как женщина палкой для скандинавской ходьбы разбивает дверь автобуса.
Ранее в Балаково Саратовской области пациентка напала на фельдшера скорой помощи и попыталась проломить ей голову. Нападавшая несколько раз ударила медика затылком о стену. В результате сотрудницу скорой помощи госпитализировали с ушибленной раной затылочной доли.