Россиянка не успела зайти в автобус и проломила его дверь

В Перми женщина палкой разбила дверь автобуса, в который не успела зайти

В Перми женщина не успела зайти в автобус, из-за чего решила проломить его дверь палкой. Об этом сообщили в департаменте транспорта российского города, пишет РИА Новости.

Автобус сняли с маршрута движения на остановке «Проспект Парковый», так как у него оказалось повреждено стекло одной из дверей. Водитель транспортного средства высадил пассажиров — они продолжили путь на следующем автобусе.

В местном Telegram-канале также появилось видео происшествия, на котором видно, как женщина палкой для скандинавской ходьбы разбивает дверь автобуса.

Ранее в Балаково Саратовской области пациентка напала на фельдшера скорой помощи и попыталась проломить ей голову. Нападавшая несколько раз ударила медика затылком о стену. В результате сотрудницу скорой помощи госпитализировали с ушибленной раной затылочной доли.