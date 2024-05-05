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23:32, 5 мая 2024Мир

В Израиле заявили о готовности защищаться до конца

Нетаньяху: никакое давление не остановит Израиль даже в одиночестве

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Израиль готов защищаться до конца даже если он останется в полном одиночестве. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, его слова приводит ТАСС.

Нетаньяху вспомнил, что 80 лет назад во время Холокоста еврейский народ остался один на один с теми, кто хотел его уничтожить. По его словам, сейчас складывается похожая ситуация. Премьер-министр обратился к мировым лидерам и заявил, что несмотря на международное давление Израиль продолжит защищаться.

«Если Израиль будет вынужден остаться один, Израиль останется один. Но мы знаем, что мы не одиноки, потому что множество достойных людей по всему миру поддерживает наше справедливое дело», — сказал Нетаньяху.

Ранее 5 мая армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перекрыла КПП «Керем-Шалом» на юго-восточном участке границы с сектором Газа, через который проходят грузовики с гуманитарной помощью для жителей анклава.

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      Евгений Силаев
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