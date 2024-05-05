Лавров раскрыл причину всех мировых проблем

Лавров: нарушение устава ООН Западом является причиной всех мировых проблем

Нарушение устава ООН странами Запада является причиной всех мировых проблем. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров во время интервью телеканалу АТВ.

«Все проблемы современного мира из-за того, что Устав ООН грубо нарушается. Он в полной мере сохраняет свою актуальность, если его применять по-честному, если его применять во всей полноте его принципов», — раскрыл свою позицию дипломат.

Ранее Сергей Лавров рассказал о том, что Европа столкнулась с чудовищными экономическими проблемами из-за давления Соединенных Штатов. По его словам, США используют Европу для поддержки Украины и войны против России.

Кроме того, глава МИД в интервью ATB заявил о неготовности Запада к серьезному разговору. По его словам, на сегодняшний день разговаривать не с кем.