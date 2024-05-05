Лавров заявил о чудовищных экономических проблемах Европы из-за давления США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу АТВ заявил, что Европа столкнулась с чудовищными экономическими проблемами из-за давления США.

По его словам, Соединенные Штаты используют Европу для поддержки Украины и войны против России. Он на примере Германии напомнил, что благосостояние европейского промышленного комплекса во многом основывалось на энергоресурсах из России.

«Все уже предрекают закат Германии как индустриального чуда. Но это "чудо" опиралось на дешевый, надежный, трубопроводный российский газ», — заявил глава МИД.

Ранее министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что Запад, выстраивая свои прогнозы относительно России в контексте украинского конфликта, не учел способность Москвы адаптироваться к изменившимся условиям. Он отметил, что России удалось на фоне западных санкций перевести экономику на военные рельсы.