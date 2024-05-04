В Литве указали на одну ошибку Запада в отношении России

Литовский министр Кащюнас: Запад недооценил способность России к адаптации

Запад, выстраивая свои прогнозы относительно России в контексте украинского конфликта, не учел способность Москвы адаптироваться к изменившимся условиям. Об этой ошибке заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, которого цитирует РБК.

Кащюнас отметил, что России удалось на фоне западных санкций перевести экономику на военные рельсы. При этом, по его словам, в Москве «не приходится особенно беспокоиться о социальном благосостоянии своего общества», сказал он.

По мнению литовского министра, авторы прогнозов относительно возможных действий России исходили из неверных предпосылок, применяя «западный подход и критерии в оценке ее стратегии». В этой связи он призвал НАТО выработать новые подходы в отношениях с Москвой, в частности, увеличив оборонные расходы.

Ранее в МИД России заявили о готовности разгромить войска НАТО в случае их отправки на Украину. Так официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова ответила на слова министра иностранных дел Британии Дэвида Кэмерона, указавшего на опасность участия военных сил альянса в конфликте.