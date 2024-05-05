Лавров заявил о неготовности Запада к серьезному разговору

Лавров: на Западе играют в пародию на переговоры, они не готовы к разговору

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу АТВ заявил о неготовности Запада к серьезному разговору.

По его словам, на сегодняшний день разговаривать не с кем. «Я приводил примеры заявлений украинского, американского и европейского руководства, политического класса (...) Они играют в пародию на переговоры в виде встречи в Швейцарии. "Копенгагенский формат" абсолютно тупиковый», — подчеркнул министр.

Лавров считает, что западные государства стремятся «правдами и неправдами, шантажом и враньем» заставить максимальное количество развивающихся стран и стран Глобального юга принять участие в «посиделках» в Швейцарии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва не примет участия в саммите в Швейцарии, который будет посвящен рассмотрению «формулы мира». О нежелании Москвы участвовать в конференции по «формуле мира» также сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.