Группа Киану Ривза дала концерт впервые за 20 лет

Киану Ривз выступил со своей группой Dogstar на концерте впервые за 20 лет

Рок-группа канадского актера Киану Ривза под названием Dogstar дала концерт впервые за 20 лет. Об этом сообщает Deadline.

Актер воссоединился со своим музыкальным коллективом на фестивале BottleRock. Группа была основана в 1991 году, когда актер повстречался в супермаркете с Робертом Мейлхаусом, после чего они подружились. «Я скучал по совместной игре, скучал по написанию песен, скучал по выступлениям вместе. Это то, чего мне всегда не хватало», — сказал Ривз.

Ранее сообщалось, что Dogstar выпустит новый альбом впервые за 23 года. Первый альбом Our Little Visionary коллектив выпустил в 1996 году, в 2000-м группа представила вторую пластинку под названием Happy Ending, а спустя два года после этого объявила о распаде.

Летом прошлого года музыканты Dogstar воссоединились, а теперь объявили о выпуске нового альбома и анонсировали выступления.