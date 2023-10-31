«Мисс Россия» выучила итальянский вместо испанского перед поездкой в Сальвадор

Участница конкурса «Мисс Вселенная» от России рассказала об уроках итальянского

Победительница конкурса «Мисс Россия» 22-летняя Маргарита Голубева рассказала, что учит итальянский перед поездкой в Сальвадор на конкурс «Мисс Вселенная». Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции для информационного агентства ТАСС.

Девушка призналась, что была вынуждена готовиться к конкурсу в беспрецедентно короткие сроки, поэтому заниматься пришлось очень много.

Я занималась дефиле по четыре часа в день, обучалась с репетиторами иностранным языкам — английскому и итальянскому, проходила дополнительные курсы по макияжу и прическам, чтобы выглядеть на все сто Маргарита Голубева победительница конкурса «Мисс Россия — 2023»

Ведущий пресс-коференции очень удивился ее выбору второго языка. В ответ на его реплику она объяснила, что «одного английского языка ей мало». Этого ему оказалось недостаточно, и он уточнил, что в Сальвадоре разговаривают на испанском, а не на итальянском. Голубева парировала, что прекрасно это понимает, но собирается практиковать язык с участницей конкурса из Италии.

Девушка отправится в Сальвадор 1 ноября. 15 ноября состоится полуфинал конкурса, а на следующий день, 16 ноября, — конкурс национальных костюмов. На нем Голубева, вопреки традиции, выступит не в обычном кокошнике и народном платье, а в костюме «Царевна-Лебедь», вдохновленном русскими сказками и картиной Михаила Врубеля.

В финале конкурса, который пройдет 18 ноября, россиянка облачится в шелковое вечернее платье цвета индиго с длинным шлейфом, сделанное по ее эскизу. Ей предстоит соревноваться за корону победительницы с 85 девушками со всего мира.

Финал конкурса «Мисс Россия-2023» состоялся 8 октября в Москве. Самую красивую девушку страны выбирали из 50 финалисток со всех уголков России после нескольких отборочных этапов и интеллектуального конкурса.