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23:48, 31 октября 2023Мир

Израильские супермаркеты прекратили импорт из Турции после высказываний Эрдогана

Haaretz: израильские магазины прекратили импорт из Турции из-за слов Эрдогана

Фото: Melanie Lim / Unsplash

Израильские супермаркеты перестали закупать продукты в Турции из-за поддержки президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом палестинского движения ХАМАС, сообщает Haaretz.

В частности, по данным издания, импорт приостановила крупнейшая сеть супермаркетов Shufersal.

Ранее Эрдоган раскритиковал страны, которые поддерживают действия Израиля в секторе Газа. Он призвал остановить Тель-Авив, который, по его словам, «утратил государственный разум». Кроме того, турецкий лидер обвинил Израиль в преступлениях против человечности в Газе.

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      Марина Совина
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