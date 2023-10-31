Израильские супермаркеты прекратили импорт из Турции после высказываний Эрдогана

Haaretz: израильские магазины прекратили импорт из Турции из-за слов Эрдогана

Израильские супермаркеты перестали закупать продукты в Турции из-за поддержки президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом палестинского движения ХАМАС, сообщает Haaretz.

В частности, по данным издания, импорт приостановила крупнейшая сеть супермаркетов Shufersal.

Ранее Эрдоган раскритиковал страны, которые поддерживают действия Израиля в секторе Газа. Он призвал остановить Тель-Авив, который, по его словам, «утратил государственный разум». Кроме того, турецкий лидер обвинил Израиль в преступлениях против человечности в Газе.