Крыса из метро поделилась пончиком с подругой и попала на видео

Крыса из метро Нью-Йорка нашла глазированный пончик и поделилась им с подругой

Пассажирке метро удалось снять на видео крысу, которая поделилась едой с подругой. Об этом пишет New York Post.

Жительница Нью-Йорка Карли Хиттнер стала свидетельницей необыкновенной сцены, пока ждала поезд в метро. Женщина заметила на путях недоеденный глазированный пончик, который нашла заинтересованная крыса. К ее удивлению, животное не стало сразу есть пончик, вместо этого грызун потащил его за собой, лишь раз подкрепившись по пути. Однако он не собирался прятать добычу, а принес ее своей подруге, сидевшей неподалеку. Вторая крыса сначала испугалась огромного подарка и убежала, но затем вернулась и приступила к поеданию пончика вместе с товарищем.

Хиттнер успела достать телефон, и благородный поступок грызуна попал на видео. Женщина выложила ролик в социальные сети. «Некоторым мужчинам в этом городе стоит поучиться такому рыцарству. Крыса с пончиком лучше обращается со своей женщиной, чем половина другого вида крыс в этом городе», — написала она. Видео набрало больше 2 миллионов просмотров за первые сутки.

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