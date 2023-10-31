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11:20, 31 октября 2023Путешествия

Летевший в Благовещенск самолет резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Благовещенск самолет сел в Екатеринбурге после срабатывания датчика

Фото: Raíssa Letícia / Unsplash

Летевший в Благовещенск самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе перевозчика.

Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном, вылетевшим из Екатеринбурга, в понедельник вечером, 30 октября. Отмечается, что пассажирскому лайнеру пришлось вернуться в аэропорт вылета по технической причине.

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«Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета в целях обеспечения безопасности полета после того, как на борту сработал датчик неисправности одной из систем», — сообщила собеседница агентства.

По словам представительницы авиакомпании, самолет совершил благополучную посадку в авиагавани Кольцово.

Ранее в октябре в Соединенных Штатах два частных самолета пролетели в сантиметрах друг от друга и столкнулись в воздухе. Инцидент произошел 25 октября в аэропорту города Хьюстон (Техас). Согласно предварительной информации Федерального управления гражданской авиации (FAA) США, бизнес-джет Hawker H850XP начал взлетать без разрешения диспетчера.

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      Фариза Бацазова
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