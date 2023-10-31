Москвичам предсказали сохранение тумана до 1 ноября

Туман в Москве сохранится до утра 1 ноября

Туман в Москве сохранится с вечера вторника 31 октября до утра среды 1 ноября. Об этом говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Погодные условия с видимостью 200-700 метров сохранятся местами в столице до 09:00 утра 1 ноября. В МЧС автомобилистов попросили быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также москвичам рекомендовали не оставлять детей без присмотра.

Ранее синоптики «Фобос» предсказали, что ночь на 1 ноября в Москве может оказаться самой теплой за всю историю погодных наблюдений. Столбики термометров, как ожидается, поднимутся до отметки в плюс семи-девяти градусов Цельсия. Дневная температура в первый день ноября может подняться до плюс 14 градусов, побив рекорд тепла 1934 года.