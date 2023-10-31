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19:34, 31 октября 2023Наука и техника

Назван самый дорогой MacBook Pro

Самый дорогой MacBook Pro на чипе M3 Max оценили в 7200 долларов

Фото: Illustration by Justin Sullivan / Getty Images

Стоимость самого дорогого ноутбука Apple, доступного на сайте американской компании, превысила 7000 долларов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

После презентации процессоров M3 Apple обновила свой интернет-магазин, добавив в него ноутбуки MacBook Pro на 14 и 16 дюймов с поддержкой процессоров M3, M3 Pro и M3 Max. Согласно конфигуратору сайта, самый дорогой MacBook Pro можно приобрести за 7200 долларов, или около 670 тысяч рублей.

Подобная модель имеет 16-дюймовый дисплей, процессор M3 Max на 16 ядер и графический ускоритель на 40 ядер, 128 гигабайт оперативной памяти и 8 терабайт встроенной памяти на SSD. Также Apple предлагает докупить программы Final Cut Pro и Logic Pro — в этом случае стоимость названного ноутбука повысится до 7700 долларов.

При этом ноутбук MacBook Pro — не самый дорогой компьютер в линейке Apple. Им оказался Mac Pro с чипом M2 Ultra, 192 гигабайтами оперативной памяти и накопителем на 8 терабайт. Стационарный компьютер оценили в 12 448 долларов.

Ранее источники Bloomberg сообщили, что компания Apple внедрит поддержку генеративного искусственного интеллекта (ИИ) во все свои устройства. Также корпорация будет тратить на ИИ около миллиарда долларов в год.

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      Андрей Ставицкий
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