На Украине назвали последствие помощи США Израилю
Желание США покрыть возможную финансовую помощь Израилю другими сокращениями расходов станет плохим подходом для Киева. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
«Для нас это плохой подход, так как если даже для Израиля уже начались поиски компенсаторов, то для нас 61 миллиард долларов будет трудно найти без [них]», — сказано в публикации.
На этой неделе республиканцы Палаты представителей представили законопроект о помощи Израилю на сумму 14,3 миллиарда долларов. В свою очередь, администрация президента США призывает выделить 106 миллиардов долларов в виде чрезвычайных фондов для Украины, Израиля и Тайваня и для управления потоком мигрантов на границе с США.
Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена раскритиковала республиканцев из Палаты представителей из-за их реакции на запрос по предоставлению помощи Украине и Израилю.