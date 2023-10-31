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09:20, 31 октября 2023Бывший СССР

На Украине назвали последствие помощи США Израилю

Депутат Железняк: компенсация помощи США Израилю будет плохим подходом для Киева

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Желание США покрыть возможную финансовую помощь Израилю другими сокращениями расходов станет плохим подходом для Киева. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Для нас это плохой подход, так как если даже для Израиля уже начались поиски компенсаторов, то для нас 61 миллиард долларов будет трудно найти без [них]», — сказано в публикации.

На этой неделе республиканцы Палаты представителей представили законопроект о помощи Израилю на сумму 14,3 миллиарда долларов. В свою очередь, администрация президента США призывает выделить 106 миллиардов долларов в виде чрезвычайных фондов для Украины, Израиля и Тайваня и для управления потоком мигрантов на границе с США.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена раскритиковала республиканцев из Палаты представителей из-за их реакции на запрос по предоставлению помощи Украине и Израилю.

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      Кристина Есикова
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