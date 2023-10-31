На Украине назвали последствие помощи США Израилю

Депутат Железняк: компенсация помощи США Израилю будет плохим подходом для Киева

Желание США покрыть возможную финансовую помощь Израилю другими сокращениями расходов станет плохим подходом для Киева. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Для нас это плохой подход, так как если даже для Израиля уже начались поиски компенсаторов, то для нас 61 миллиард долларов будет трудно найти без [них]», — сказано в публикации.

На этой неделе республиканцы Палаты представителей представили законопроект о помощи Израилю на сумму 14,3 миллиарда долларов. В свою очередь, администрация президента США призывает выделить 106 миллиардов долларов в виде чрезвычайных фондов для Украины, Израиля и Тайваня и для управления потоком мигрантов на границе с США.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена раскритиковала республиканцев из Палаты представителей из-за их реакции на запрос по предоставлению помощи Украине и Израилю.