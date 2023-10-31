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12:32, 31 октября 2023Забота о себе

Назван самый вредный ужин для фигуры

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Блюда с большим содержанием соли, жира и углеводов провоцирует набор веса, предупредила эндокринолог, диетолог Оксана Михалева. В комментарии для «Известий» она назвала самый вредный ужин для фигуры.

Ужин, состоящий из жареной картошки и мяса или запеченное мясо по-французски — самая опасная пища, рассказала Михалева. По ее словам, эти блюда содержат огромное количество калорий, жира и простых углеводов.

Михалева объяснила, что организм не успеет сжечь калории, полученные вечером с такой пищей. К тому же калорийные и жирные продукты нарушают выработку гормонов, борющихся с жиром, добавила эндокринолог. Кроме того, употребление большого количества калорий и углеводов стимулирует выброс инсулина — причины образования висцерального жира.

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«Если вы следите за своим весом, то ужин должен быть не позднее чем за два-три часа до сна и довольно легким. Это могут быть овощи, нежирное мясо или рыба, полезные крупы в небольшом количестве, блюда из творога», — резюмировала Михалева.

Ранее гинеколог, эндокринолог Ольга Каплина назвала осенние овощи и корнеплоды для поддержания иммунитета. Среди прочего она посоветовала есть капусту и свеклу.

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      Вера Владзиевская
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