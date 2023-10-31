Новый владелец Decathlon запустит еще одну сеть спортивных магазинов в России

ТАСС: новый владелец Decathlon откроет спортивные магазины Desport в России

Компания ООО «АРМ», которая стала новым владельцем российского бизнеса ретейлера Decathlon, запустит в стране еще одну сеть спортивных магазинов Desport. Об этом сообщает ТАСС.

Первые торговые точки начнут свою работу в конце этого года. Отмечается, что ассортимент будет постепенно расширяться за счет собственных марок сети и других популярных брендов. «Магазины Desport откроют свои двери в декабре этого года, а ассортимент будет формироваться по мере поступления товаров», — отметили представители компании.

Также уточняется, что в ближайшее время товары Desport можно будет приобрести в онлайн-магазине.

Ранее стало известно, что спортивные магазины Decathlon планируют вновь открыть в России 15 ноября. Тогда сообщалось, что торговые точки возобновят работу в стране под новым названием ADS (All Do Sport). Сотрудники бренда получили официальные письма с информацией, что отечественным партнером марки стала компания ООО «АРМ», генеральным директором которой является владелец франчайзинга «Шоколадницы», БК, «Чайхоны №1» и «Сыроварни» Вячеслав Мареев.

Decathlon приостановил поставки в Россию, а также работу всех магазинов в конце марта 2022 года.