Названа дата открытия магазинов Decathlon в России

Mash: магазины Decathlon планируют открыть в России 15 ноября

Спортивные магазины Decathlon планируют вновь открыть в России 15 ноября. Такую дату называет Mash.

Сообщается, что торговые точки возобновят работу в стране под новым названием ADS (All Do Sport). Сотрудники бренда получили официальные письма с информацией, что отечественным партнером марки стала компания ООО «АРМ», генеральным директором которой является владелец франчайзинга «Шоколадницы», БК, «Чайхоны № 1» и «Сыроварни» Вячеслав Мареев. Упомянутой фирме также принадлежит франшиза испанской марки одежды Mango.

Отмечается, что компании, которая обязана сохранить рабочие места 909 сотрудникам, передадут 35 магазинов Decathlon. При этом юридические вопросы уже решены — окончательное разрешение профильной правительственной комиссии получено.

По информации неназванного инсайдера, товаров в торговых точках будет мало. Однако в перспективе планируются завозы из Китая, а также продажа вещей отечественных марок и сотрудничество с российскими производителями.

Decathlon приостановил поставки в Россию, а также работу всех магазинов в конце марта 2022 года.