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12:48, 27 сентября 2023Ценности

Названа дата открытия магазинов Decathlon в России

Mash: магазины Decathlon планируют открыть в России 15 ноября

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Спортивные магазины Decathlon планируют вновь открыть в России 15 ноября. Такую дату называет Mash.

Сообщается, что торговые точки возобновят работу в стране под новым названием ADS (All Do Sport). Сотрудники бренда получили официальные письма с информацией, что отечественным партнером марки стала компания ООО «АРМ», генеральным директором которой является владелец франчайзинга «Шоколадницы», БК, «Чайхоны № 1» и «Сыроварни» Вячеслав Мареев. Упомянутой фирме также принадлежит франшиза испанской марки одежды Mango.

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Отмечается, что компании, которая обязана сохранить рабочие места 909 сотрудникам, передадут 35 магазинов Decathlon. При этом юридические вопросы уже решены — окончательное разрешение профильной правительственной комиссии получено.

По информации неназванного инсайдера, товаров в торговых точках будет мало. Однако в перспективе планируются завозы из Китая, а также продажа вещей отечественных марок и сотрудничество с российскими производителями.

Decathlon приостановил поставки в Россию, а также работу всех магазинов в конце марта 2022 года.

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    Екатерина Ештокина
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