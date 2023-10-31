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21:42, 31 октября 2023Мир

В США нашли обширную переписку Байдена с частных электронных адресов

Архивисты заявили о переписке Байдена с трех частных электронных адресов

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден во время вице-президентства при администрации экс-лидера Барака Обамы использовал три частных адреса электронной почты для переписки. Об этом заявило Национальное управление архивов и записей (NARA), передает РИА Новости.

Уточняется, что Байден отправил или получил около 82 тысяч страниц документов. По мнению оппонентов американского лидера, данная корреспонденция может доказывать вовлеченность Байдена в бизнес-операции своих родственников за границей. В свою очередь, Байден утверждает, что не был в курсе деловых связей родственников за рубежом.

Ранее конгрессмен от Республиканской партии Джеймс Комер заявил о выявлении более 50 стран, в которых члены семьи президента США Джо Байдена пытались вести бизнес. Кроме того, телеканал Fox News сообщал, что сын Байдена Хантер в то время, когда его отец занимал пост вице-президента, получал деньги от российских и казахстанских бизнесменов.

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      Марина Совина
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