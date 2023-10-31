Путин попросил Шойгу рассказать о ходе спецоперации

Путин попросил Шойгу рассказать о ситуации в зоне СВО и о поездке в Китай

Президент России Владимир Путин попросил главу Минобороны России Сергея Шойгу рассказать о ситуации в зоне проведения спецоперации и. его поездке в Китай. Слова главы государства опубликованы на сайте Кремля.

«Министр обороны [Сергей Шойгу] вернулся из заграничной командировки, расскажет о ее результатах, доложит о ходе специальной военной операции», — сказал глава государства в ходе совещания с членами Совета Безопасности, Правительства и руководством силовых ведомств.

Ранее Шойгу, оценивая потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления, заявил, что противник потерял более 90 тысяч военнослужащих, но не достиг никаких значимых успехов. С 4 июня военнослужащие потеряли почти 1 900 бронемашин различного класса и около 600 танков.

До этого министр обороны сообщал, что у российских войск в зоне спецоперации появились новые системы противовоздушной обороны, которые позволили нарастить за последние дни количество сбитых украинских самолетов и вертолетов — в частности, за пять дней такие комплексы сбили 24 самолета.