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07:21, 31 октября 2023Россия

Путин попросил Шойгу рассказать о ходе спецоперации

Путин попросил Шойгу рассказать о ситуации в зоне СВО и о поездке в Китай

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин попросил главу Минобороны России Сергея Шойгу рассказать о ситуации в зоне проведения спецоперации и. его поездке в Китай. Слова главы государства опубликованы на сайте Кремля.

«Министр обороны [Сергей Шойгу] вернулся из заграничной командировки, расскажет о ее результатах, доложит о ходе специальной военной операции», — сказал глава государства в ходе совещания с членами Совета Безопасности, Правительства и руководством силовых ведомств.

Ранее Шойгу, оценивая потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления, заявил, что противник потерял более 90 тысяч военнослужащих, но не достиг никаких значимых успехов. С 4 июня военнослужащие потеряли почти 1 900 бронемашин различного класса и около 600 танков.

До этого министр обороны сообщал, что у российских войск в зоне спецоперации появились новые системы противовоздушной обороны, которые позволили нарастить за последние дни количество сбитых украинских самолетов и вертолетов — в частности, за пять дней такие комплексы сбили 24 самолета.

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      Анастасия Шейкина
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